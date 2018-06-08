Экономика Соединенного Королевства нуждается в динамизме на внутреннем рынке, иначе страна будет отставать от других развитых государств мира.
Британская экономика: прогноз CBI
Британская экономика: прогноз CBI
С таким прогнозом выступила Конфедерация британских промышленников CBI. По оценкам организации, рост ВВП страны в текущем году составит 1,4%, а в будущем — 1,3%.
Основным фактором риска для британской экономики остается неопределенность, связанная с предстоящим брекситом, а также рост торгового протекционизма в мире.
По данным исследовательской организации Markit, в компаниях сферы услуг, составляющей основу британской экономики, индекс менеджеров по закупкам PMI, служащий показателем уровня активности, в мае достиг 54 пунктов — максимума за три месяца.