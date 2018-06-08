В посольстве Турции в Берлине идёт голосование - для турецких граждан, проживающих в Германии уже начались президентские и парламентские выборы, которые на их родине пройдут 24 июня. В списках избирателей - около полутора миллиона человек - сторонник разных партий и движений.
Турки за рубежом уже голосуют
Турки за рубежом уже голосуют
В целом за пределами страны зарегистрированы более 3 миллионов турецких избирателей.
- При Эрдогане всё идёт прекрасно. В этом никаких сомнений нет.
- Я состою в "Демократической партии народов" и думаю, что мы преодолеем 10%-ый барьер. Я желаю всем, в первую очередь как женщина, мирной жизни в демократической стране.
Турецкие избиратели, зарегистрированные за рубежом, смогут проголосовать в 60 странах и 123 представительствах до 19 июня. Но подсчет их голосов начнётся лишь после завершения голосования и в Турции.
Джессика Салц, Euronews:
"Крупнейшая турецкая диаспора — именно здесь, в Германии. Местное общество сильно разделено по вопросу о том, за кого голосовать в конце июня. Но победа президента Эрдогана, судя по всему, гарантирована в любом случае".