Трамп пригласит Кима в Вашингтон

Президент Дональд Трамп пообещал пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына в США, если намеченный на 12 июня в Сингапуре первый в истории двусторонний саммит пройдет успешно. Трамп заявил об этом, выступая на совместной с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пресс-конференции в Белом доме.

На уточняющий вопрос, планирует ли он в таком случае вести дальнейшие переговоры официальной резиденции в Вашингтоне или в своем поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида, Трамп ответил, что пока готов "начать с Белого дома".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, выразил надежду, что на этом саммите будет достигнут прогресс в решениие проблем, вызывающих беспокойство Токио, в том числе по ядерной и ракетной программам КНДР и похищению японских граждан северокорейскими спецслужбами.

По словам Трампа, вопрос применения Вашингтоном различных ограничительных мер против Пхеньяна будет напрямую зависеть от итогов сингапурской встречи. При этом президент заявил о готовности прервать переговоры в любой момент, если эта встреча будет безрезультатной.

На этом фоне госсекретарь США Майкл Помпео предостерег Пхеньян от попыток лишь затянуть время при помощи переговоров с целью сохранения и укрепления своего ядерного и ракетного потенциала. Руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Пхеньяна, если нынешние дипломатические усилия потерпят провал. Он подчеркнул, что санкции США и Совета Безопасности ООН не будут отменены, пока КНДР полностью не свернет свои программы по разработке оружия массового уничтожения