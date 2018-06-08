Килауэа разрушил 600 домов.

В результате извержения вулкана Килауэа разрушено 600 домов. Об этом заявил мэр американского округа Гавайи Гарри Ким. Площадь, покрытая лавой, уже превысила 2 тысяч гектар. В некоторых местах толщина ее слоя достигает 6 метров. Сотни участков дорог заблокированы: многие местные жители не могут добраться до своих домов. Штат объявлен зоной стихийного бедствия. Почти 11 тысяч людей эвакуированы. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить им федеральную помощь. Извержение Килауэа продолжается уже больше месяца. Это один из самых активных действующих вулканов на Земле. Одновременно на Большом Острове произошло землетрясение магнитудой 6,9.