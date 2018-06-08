Правительство отказалось контролировать Каталонию

Новое правительство Испании в пятницу сделало шаг навстречу Каталонии, распорядившись отменить финансовый надзор за счетами автономии. Тем не менее, пояснила на пресс-конференции министр образования и официальный представитель правительства Исабель Селаа, и речи не может идти о включении вопроса о самоопределении Каталонии в повестку дня будущих переговоров центральных и региональных властей. "Отмена контроля - жест политической нормализации", пояснили в Мадриде.

Комментируя наиболее часто задаваемый вопрос о численном превосходстве женщин в правительстве Педро Санчеса, Селаа ответила: "Мы говорим о себе: Совет министров-женщин и министров-мужчин. Нам кажется действительно значимым, что у представительниц слабого пола в этом кабинете численное превосходство. Это послание обществу: да, мы подняли перчатку, сегодня женщинам доверены портфели с большим весом нежели мужчинам. Мы считаем крайне важным тот факт, что состав правительства отражает изменения в обществе".

Сообщается, что в ближайшие дни новый премьер Педро Санчес встретится с лидерами всех 17 автономных сообществ, в том числе с новым главой Каталонии Кимом Торрой. Барселона находилась под политическим и финансовым контролем Мадрида с середины сентября прошлого года. Правительство Рахоя приняло меры по контролю за расходами Каталонии, чтобы средства не выделялись на незаконную деятельность.