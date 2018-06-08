Спасательная операция в Средиземном море

Катания. Город-порт итальянской Сицилии. Волонтеры и медработники ждут. Здесь уже все готово к приему новых мигрантов, которые пустились в опасный путь через Средиземное море в надежде на лучшую жизнь в Европе.

"Мы выдадим им сухую одежду. А затем предложим им воды: пить ее нужно медленными глотками. После длительного плавания организм зачастую обезвожен. Вот все, что в нашем распоряжении на сегодняшний день: мы готовы принять до 500 человек", - говорит сотрудница организации "Врачи без границ" Лорен Кинг.

На борту спасательного судна Aquarius работают как опытные сотрудники гуманитарных организаций SOS Méditerranée и "Врачи без границ", так и новички.

Амуан Сулеман участвует в спасательной операции во второй раз. Но ей уже есть о чем рассказать.

"Я приняла роды прямо на судне", - говорит Сулеман.

Новая жизнь в новом мире. Ребенок появился на свет на самом смертельно опасном мигрантском пути в мире. Малыша назвали Miracle - "чудо".

"Это был очень волнительный момент. Не только для меня - для всей команды. Все были очень заботливы, сосредоточены. На судне стояла тишина. Волонтеры ждали новостей. И потом, когда ребенок, наконец, заплакал, все лица без исключения озарила радость", - рассказывает Сулеман.

"С начала этого года как минимум 600 человек погибли, пытаясь пересечь Средиземное море. Потому подобные спасательные операции настолько важны. Некоторые чиновники Европейского Союза так не думают. Они считают, что в надежде получить помощь спасателей все больше мигрантов решаются рискнуть жизнью", - передает из Катании Анн Лиз Боржес, корреспондент "Евроньюс".