Россия и Китай заявляют об особом характере двусторонних отношений и намерены усилить сотрудничество на международной арене. Такие слова звучали в первый день визита российского президента Владимира Путина в Китай. В Пекине его встречали с оркестром, который играл «Катюшу».
Путин "самый уважаемый" в Китае
Путин "самый уважаемый" в Китае
Глава КНР Си Цзиньпин торжественно вручил своему коллеге государственный Орден дружбы: Путин стал первым зарубежным политиком, который был удостоен этой награды. «Он посещал Китай больше других глав мировых держав, в Китае его очень хорошо знают и уважают», — объяснил Си Цзиньпин, и добавил, что считает российского лидера близким другом.
Из Пекина Путин направился в Циндао, где он должен принять участие в саммите Шонхайской организации сотрудничества. В Кремле сообщали, что главными темами переговоров для Москвы станут экономическое взаимодействие, вопросы безопасности и сотрудничество в гумманитарной сфере.