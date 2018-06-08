Премия для участников протеста против ввода войск в Чехословакию

В Праге чествуют участников демонстрации против ввода войск в Чехословакию, которая прошла на Красной площади 25 августа 1968. Глава МИД Мартин Стропницкий вручил премию Gratias Agit троим диссидентам, которые дожили до 50-летия «Пражской весны»: Татьяне Баевой, Павлу Литвинову и Виктору Файнбергу.

Стропницкий поблагодарил диссидентов за их выступление: «Поверьте, это требовало великого мужества и, так сказать, “в награду” они получили то, чего можно было ожидать от тоталитарного режима. Им выпало немало страданий и я очень рад, что они смогли быть здесь с нами в добром здравии, даже несмотря на преклонный возраст. Спасибо вам большое!»

Участники так называемой «демонстрации семерых» были приговорены к тюремным срокам и ссылке. Виктора Файнберга и Наталью Горбаневскую направили на принудительное лечение.