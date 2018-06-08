О премьерах со шваброй, "белом ужине" и умных дронах

Премьер со шваброй

Искренний жест или PR-ход? Пользователи разделились после того, как в Youtube появилось видео, на котором премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вытирает пол в парламенте. Проходя через турникет со стаканом кофе в руке, Рютте случайно разлил напиток. Ни секунды не растерявшись, глава правительства попросил у местных уборщиц швабру и вытер пол, а затем и турникет. Собравшиеся посмотреть на редкое действо приветствовали его аплодисментами.

Прыжки через младенцев

Не меньше споров вызывает и сохранившийся в испанском городе Кастрильо-де-Мурсиа с середины XVII века обряд El Colacho . Через новорожденных малышей, уложенных на матрасах в рядок, перепрыгивают мужчины, одетые в желто-красные костюмы и с хлыстом в руках. Таким образом жители города очищают младенцев от болезней и зла на католическом празднике «Тело Христово», приходящимся на конец мая. Обряд возник в братстве Сантиссимо Сакраменто де Минерва. Наблюдатели отмечают, что за более, чепм 400 лет ни один ребенок не пострадал.

Ужин на 17 тысяч человек

Накрыли организаторы 30-го "Белого ужина" на эспланаде Дома инвалидов в Париже. В этом году в мероприятии участвовали 17 тысяч гостей, в том числе 6 тысяч иностранцев. Главные правила: быть одетым в белое с ног до головы и принести все необходимое для ужина с собой. Обычно о месте пиршества сообщается в последний момент, а в полночь приглашенные должны покинуть его, тщательно убрав за собой. Вот уже 30 лет как "белый ужин" организуется в 80 городах мира, в том числе в Нью-Йорке, Монреале и Сиднее.

Гонки дронов - лучше "Формулы-1"

В китайском Нанкине состоялись гонки дронов, в которых приняли участие 12 пилотов из Китая, Гонконга, Японии и Южной Кореи. Участники "Гран-при" соревновались в мастерстве управления аппаратами и скорости реакции. За пилотированием и проходом маршрута от "первого лица" наблюдало множество восторженных зрителей. Победу в финале одержал Хай Ланг из Китая.

Поймать бейсбольный мяч стаканом с пивом

Во время матча регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола между «Сан-Диего» и «Атлантой» игрок Эндер Инкиарте неудачно отбил мяч и попал им в стакан болельщицы. Габби Димарко сидела на трибунах и смотрела в телефон. В руке девушка держала стакан с пивом. После подачи Инкиарте мяч полетел в сторону трибун и упал прямо в стакан. Под аплодисменты зрителей Димарко выпила его содержимое. «Атланта» обыграла «Сан-Диего» со счетом 14:1. Время покажет, принесет ли ей это удачу.