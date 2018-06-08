"Лидеры" США и КНДР встретились в Гонконге

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Гонконге. Точнее, речь идет о двойниках лидеров США и Северной Кореи. 37-летний Говард и 66-летний Деннис Алан прошлись по Парку Мерлион на радость туристам. По словам "Ким Чен Ына", "прогулка" чуть не сорвалась: его задержала в сингапурском аэропорту Чанги полиция. Продержав двойника около двух часов и проведя с ним 30-минутную беседу, правоохранители все-таки отпустили шутника. Встреча Говарда и Денниса, прославившихся еще на Олимпийских играх в Пхеньяне в феврале, состоялась всего за несколько дней до намеченных на 12 июня переговоров настоящих политиков.