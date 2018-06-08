Стадион Лужники в Москве отстроен заново — остался только исторический кирпичный фасад. Cогласно требованиям ФИФА сегодня главная арена чемпионата мира по футболу готова принять 81 тыс зрителей.
"Лужники" ждут гостей
"Лужники" ждут гостей
На стадионе состоится церемония открытия и первый матч турнира, в котором сборная России встретится с командой Саудовской Аравии, а также один из полуфиналов и финал.
Впервые за более чем 60 лет существования стадиона на футбольном поле удалось вырастить натуральный газон — благодаря новой системе, обеспечивающей уникальный микроклимат.
Цвет кресел жители столицы выбрали с помощью онлайн-голосования: палитра московского кремля — бордовый цвет с золотыми вкраплениями.
Меры безопасности вокруг спортивной арены усилены: до 25 июля на территорию спорткомплекса нельзя попасть без специального пропуска.
Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.