Срочная новость

Срочная новость

Россия

"Лужники" ждут гостей

Сейчас воспроизводится:

"Лужники" ждут гостей

"Лужники" ждут гостей
Размер текста Aa Aa

Стадион Лужники в Москве отстроен заново — остался только исторический кирпичный фасад. Cогласно требованиям ФИФА сегодня главная арена чемпионата мира по футболу готова принять 81 тыс зрителей.

На стадионе состоится церемония открытия и первый матч турнира, в котором сборная России встретится с командой Саудовской Аравии, а также один из полуфиналов и финал.

Впервые за более чем 60 лет существования стадиона на футбольном поле удалось вырастить натуральный газон — благодаря новой системе, обеспечивающей уникальный микроклимат.

Цвет кресел жители столицы выбрали с помощью онлайн-голосования: палитра московского кремля — бордовый цвет с золотыми вкраплениями.

Меры безопасности вокруг спортивной арены усилены: до 25 июля на территорию спорткомплекса нельзя попасть без специального пропуска.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Агентства • RIA, AP

Видеомонтаж • Ирина Шелудкова