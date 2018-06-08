На Марсе найдены следы жизни

Ученые еще на шаг приблизились к ответу на вопрос, есть ли жизнь на Марсе?

Специалисты НАСА полагают, что обнаружили в породе с поверхности Красной планеты молекулы ряда органических соединений. Об этом они сообщили в четверг на пресс-конференции.

Органика обнаружена в древних озерных отложениях. Речь идет о соединениях, содержащих углерод, называются также тиофен и толуол.

"Миссия Viking первой начала поиск в 1976 году органических молекул, - рассказывает биохимик Дженнифер Айгенброуд, - Curiosity продолжил работу, и теперь у нас есть набор разнообразных молекул, который приведет нас к более глубокому пониманию того, как этот материал сохранился и как мы можем раздобыть его еще больше".

При этом происхождение найденных органических соединений пока не ясно. Специалисты отмечают, что они могут иметь"небиологическое происхождение". Тем не менее, и с этим согласны все, органические соединения имеют ключевое значение для поисков жизни на Марсе.

Образцы были получены с помощью буровой установки марсохода Curiosity. Айгенброуд отметила, что НАСА пока может проникать на глубину в 5 сантиметров. Возраст найденной породы превышает 3 миллиарда лет.

С помощью Curiosity также были получены новые данные о "сезонных изменениях уровня метана в атмосфере".