Радужный Тель-Авив

Улицы Тель-Авива раскрасились в цвета радуги. Здесь прошел ежегодный парад ЛГБТ-сообщества - самый большой на Ближнем Востоке. По данным властей города, в нем приняли участие около 250 тыс. туристов и местных жителей. Нынешние торжества юбилейные: в этом году исполняется 10 лет основания гей-центра в Тель-Авиве, сам "парад гордости" отмечает свое двадцатилетие. Одновременно с фестивалем в Секторе Газа прошли очередные акции протеста: с начала "Марша возвращения" 30 марта в анклаве израильские военные убили здесь более сотни палестинцев.