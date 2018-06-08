"Я все больше восхищаюсь Дональдом Трампом и все больше убеждаюсь, что в его безумии есть метод”. Это и многие другие яркие заявления главы британского МИДа, сделанные в среду во время ужина с членами Консервативной партии, обнародовал накануне британский информационный портал "Баззфид".
Борис Джонсон снова проговорился
Борис Джонсон снова проговорился
Среди прочего Борис Джонсон называет Евросоюз "врагом" и так комментирует перспективы "брексита": "Вы должны признать тот факт, что сейчас может произойти крах. ОК? Я не хочу, чтобы кто-то паниковал во время кризиса. Никакой паники! Ради общественного блага, никакой к черту паники! В конце концов, все будет хорошо”!
Самой серьезной утечкой стало признание Джонсона о том, что на открывающемся саммите в Ла-Мальбе премьер-министр Великобритании предложит партнерам план по формированию группы быстрого реагирования для выявления "преступных действий России", в том числе киберпреступлений и убийств.
Это не превый ляп главы внешнеполитического ведомства Соединенного королевства, все чаще в последнее время допускающего высказывания, не совместимые с его дипломатическим статусом.