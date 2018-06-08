Борис Джонсон снова проговорился

"Я все больше восхищаюсь Дональдом Трампом и все больше убеждаюсь, что в его безумии есть метод”. Это и многие другие яркие заявления главы британского МИДа, сделанные в среду во время ужина с членами Консервативной партии, обнародовал накануне британский информационный портал "Баззфид".