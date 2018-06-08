Разные курсы Италии и Испании. Друг Путина Курц. Меркель в раздевалке

“Приведено к присяге новое правительство Испании. Поразительное событие, учитывая, что Социалистическая партия премьер-министра Педро Санчеса занимает всего 84 из 350 мест в парламенте.

Ещё более примечателен состав нового кабинета. 11 из 17 министерских должностей занимают женщины – впервые в Испании. Это рекорд и для Европы.

Санчес сказал, что все члены кабинета высококвалифицированы, преданы государственной службе и верны Европейскому союзу.

Какая огромная разница в тоне между новым правительством в Испании и новым кабинетом в Италии, где министры потрясли финансовые рынки своими антиевропейскими лозунгами, чтобы угодить своей популистской базе!

В отличие от правительства в Риме, новый премьер-министр Испании не имеет солидного большинства. При расколотом парламенте Педро Санчесу будет непросто провести через него крупные политические сдвиги. Но быстрые победы по бесспорным и популярным предложениям могут позволить ему остаться на своем посту – или выиграть досрочные выборы, если правительство не продержится до конца своего положенного срока в 2020 году.

Одной из его самых больших проблем будет восстановление отношений с северо-восточным регионом Каталония. Помните? В прошлом году регион провел противоречивый референдум о независимости, который завершился установлением прямого правления из Мадрида. Короче, у Санчеса много забот. И мы даже не упоминали о европейских вызовах.

Премьер Санчес встретится со своими европейскими коллегами на следующем саммите ЕС в Брюсселе в конце месяца. Среди них – австриец Себастьян Курц, который возглавляет ещё одно сравнительно новое европейское правительство. Но, в отличие от Санчеса, канцлер испытывает меньше симпатий к ЕС и представляет меньшую экономическую мощь.

Тем не менее, Курц стал ключевым игроком на европейской, если не глобальной политической арене, и поэтому он должен обладать значительным влиянием.

Говорят, что он – один из фаворитов Дональда Трампа в Европе, а для Владимира Путина Курц – последний западноевропейский друг.

На этой неделе Путин приехал с официальным визитом, и Вена оказала ему полные почести, выкатив перед ним красный ковёр. Австрийское новое правительство консерваторов и крайне правых является более пророссийским, чем любое из прежних. Вице-канцлер и лидер правой партии «Свобода» даже договорились о программе сотрудничества с партией Путина «Единая Россия».

Путин лоббировал Вену, добиваясь отмены санкций ЕС, но Курц сказал, что Австрия не будет выбиваться из союзного ряда.

На следующий день Курц обсудил вопрос о санкциях в Еврокомиссии в Брюсселе, где он представил приоритеты предстоящего председательства Австрии в ЕС.

Он и Жан-Клод Юнкер, по-видимому, придерживаются одного мнения относительно поиска верного выхода из миграционного кризиса. Юнкер сказал, что укрепление безопасности и охраны внешних границ — это самая важная проблема, с которой в настоящее время сталкивается ЕС.

Этой цели привержено также новое правительство в Италии. Раскритиковав её политиков за евроскептицизм, Юнкер изменил тактику и теперь пытается вернуть Рим в на свою сторону”.

На следующей неделе все взгляды будут прикованы к России, где стартует Чемпионат мира ФИФА.

Футбол – серьезный бизнес, даже политически. Неудивительно, что некоторые из команд получили благословения на высшем уровне перед поездкой в Россию.

Во Франции президент Эммануэль Макрон посетил игроков сборной «Les Bleus», заверив, что за ними стоит вся нация.

Канцлер Германии Ангела Меркель даже отправилась в тренировочный лагерь национальной команды на севере Италии для встречи без камер.

Сообщается, что Меркель, регулярно посещающая раздевалкb чемпионов мира, подняла моральный дух команды, в также поговорила с игроками о России и русских”.