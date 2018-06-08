ЕС-Италия: гнев и милость

Итальянские облигации за неделю сильно упали в цене. Инвесторов беспокоит внутриполитическая ситуация страны и напряженность в её отношениях с Евросоюзом. Своими первыми заявлениями премьер Джузеппе Конте подтвердил, что новое популистское правительство намерено проводить радикальную программу.

Глава Еврокомиссии, осудивший ранее евроскептицизм итальянских министров, сменил гнев на милость:

«Место Италии - в сердце Европы и Евросоюза. Это отражает то, как много эта страна сделала для строительства единой Европы, - сказал Жан-Клод Юнкер. - Вчерашняя Италия, как и сегодняшняя, заслуживает уважения и доверия».

Он выступал на Брюссельском экономическом форуме, где обсуждалось развитие хозяйства ЕС в цифровую эпоху. Известный американский экономист и философ предлагает приобщать граждан к государственному управлению одновременно с внедрением новейших технологий.

«По всей Европе, а не только в Италии, избиратели голосуют, и если отбросить всякую риторику, то я слышу, что они говорят: "мы должны больше определять нашу собственную экономическую судьбу в регионах, где мы живем", - сказал Джереми Рифкин. - По-моему, нам нужно руководящее видение, соизмеримое с распространяемыми по горизонтали открытыми и прозрачными цифровыми платформами, которые мы создаем. Но это видение является лишь вспомогательным принципом. Мы не принижаем роль национальных государств и не исключаем Евросоюз. Но власть для принятия всех экономических и политических решений должна начинаться в том месте, где люди живут и работают, а уж потом, как Wi-Fi, распространяться по всем регионам, по всей Европе и, через Средиземноморье, во всему миру».

Новое итальянское правительство обещает направить своё внимание в первую очередь на социальные права и на сокращение государственного долга.