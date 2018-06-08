"Пилоты-добровольцы": новая миссия

За последние два года более полумиллиона человек в поисках лучше жизни и безопасности пустились в путь к европейским берегам через Средиземное море. Риски такого путешествия огромны, оно оказалось смертельным для 8 тысяч человек.

С Бенуа Миколоном, пилотом, помогающим искать терпящие бедствие лодки мигрантов, Euronews уже встречался перед его первым вылетом с напарником Жозе Бенаваном. На этот раз мы встречались с ним в Лионе перед отправкой на итальянский остров Лампедузу. На вопрос, как и когда они начали помогать спасть людей, Бенуа Миколон отвечает:

- Этот проект мы начали в январе с моим другом Жозе, потому что мы знали о том, что происходит рядом с Ливийским побережьем. В этом регионе уже работают суда неправительственных организаций, которые пытаются спасти тонущих мигрантов. Они делают свою работу, но вести полноценное наблюдение и поиски они не могут, их возможности ограничены".

Самолёт Бенуа и Жозе купили сами на собственные сбережения, а свою миссию назвали "Пилоты-добровольцы". Своего крылатого друга они с готовностью представили журналистке Euronews.

- Много ли лодок вам удалось найти?

- Мы фактически выполнили две миссии уже на первом пробном этапе в начале мая. И в ходе каждой из этих миссий мы находили по две лодки. Одни из них были переполнены, другие- совсем пустые. И теперь нам никогда не узнать, спаслись ли их пассажиры или нет.

- И когда вы увидели те лодки, пустые лодки? что вы почувствовали?

- Трудно объяснить. Понимаете, мы это видим по телевидению. Мы слышим об этом в новостях, видим в Интернете. Мы знаем, что люди плывут на таких лодках, но когда вы видите это своими глазами, вы совсем иначе это понимаете.

- Многие люди следят за новостями и видят, кадры с этими мигрантами и беженцами, и в какой-то момент решают уже действовать. Как это было в вашем случае? Что произошло в сердце, в голове?

- Сначала было ощущение, что ты ничего не можешь сделать. А потом подумалось, что каждый человек имеет право на достойную жизнь, на уважение, и на первую помощь в случае необходимости.

Бенуа и Жозе пока единственные участники основанной ими миссии. Но в их планы входит подготовка и других пилотов, чтобы наблюдение за регионом, где происходит большая часть кораблекрушений, было постоянным. Обнаружив терпящих бедствие, пилоты связываются со спасательными судами, и те могут действовать быстрее и эффективнее.