Новые акции протеста на границы Сектора Газа и Израиля обернулись гибелью палестинцев. По данным медиков, которые приводит Reuters, израильские военные убили по меньшей мере четырёх человек, в том числе подростка. Организатор протестов, движение ХАМАС, заявляет, что не признаёт государство Израиль со столицей в Иерусалиме и будет и дальше собирать людей у границы.
Газа: новые протесты — новые убитые
Газа: новые протесты — новые убитые
Участники пятничных протестов объясняют: «Мы пришли сюда, чтобы сказать: мы вернёмся в Иерусалим и будем молиться там рано или поздно. Это наши земли, это наше право. Наши деды были вынуждены эмигрировать, чтобы спастись. Но мы отстоим наше право — мирно или силой».
Израиль называет акции протеста провокацией движения ХАМАС, которое признано террористическим в ряде стран мира. Военные говорят, что применяли боевое оружие, когда это было необходимо, чтобы предотвратить прорыв забора на границе Сектора Газа.