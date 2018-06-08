Газа: новые протесты — новые убитые

Новые акции протеста на границы Сектора Газа и Израиля обернулись гибелью палестинцев. По данным медиков, которые приводит Reuters, израильские военные убили по меньшей мере четырёх человек, в том числе подростка. Организатор протестов, движение ХАМАС, заявляет, что не признаёт государство Израиль со столицей в Иерусалиме и будет и дальше собирать людей у границы.