Президент США Дональд Трамп сократил своё пребывание на открывшемся в пятницу саммите "Большой семёрки" и покинет Канаду в субботу утром, а не днём, как собирался ранее. Это значит, что ни на сессии по проблемам окружающей среды и климатическим изменениям, ни на рабочем ужине главы Белого дома не будет. На сессии его место займет один из помощников.
Тармп покидает саммит G7 раньше времени
Тармп покидает саммит G7 раньше времени
Кристен Велкер, NBC News для Euronews, Квебек (Канада):
"В первый же день саммита G7 президент Трамп ужесточает риторику в отношении некоторых ближайших союзников Америки, которых уже рассердил, навязав им жёсткие тарифы. А теперь вот объявил, что покидает саммит ещё до завершения его работы. Разозлив союзников новыми пошлинами, Трамп ещё и подлил масла в огонь, написав в своём "Твиттере" сегодня утром: "С нетерпением ждем выправления несправедливых торговых сделок со странами G7. Если этого не произойдет - то ещё лучше, мы тогда из G7 выйдем!"
Лидеры Франции, Германии и, конечно, Канады, принимающей страны, все сказали, что они оскорблены новыми тарифами. Теперь президент Трамп оттуда отправляется в Сингапур, где, как ожидается, он проведёт исторические переговоры с Ким Чен Ыном.
Президент хочет заключить соглашение о безъядерной зоне. Как заявил вчера госсекретарь Майк Помпео, Северная Корея серьезно относится к денуклеаризации, но что означают эти слова с точки зрения обеих сторон неясно. Так что остаётся ещё много вопросов и препятствий. При этом президент Трамп с одной стороны говорит, что готов к переговорам - а с другой заявляет, что он прервёт их и уйдёт, если они не пойдут так, как ему хочется".