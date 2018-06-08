Facebook обнародовал закрытые публикации

Неполадки в Facebook возникли с 18 по 27 мая. Их причиной оказалось испытание новой функции. Из-за ошибки настройки данных учетных записей были изменены без ведома их владельцев. Сообщения и материалы, которые пользователи размещали в соцсети, полагая, что их увидит только небольшая группа людей, стали доступны всем желающим. Сотрудники компании обнаружили ошибку 22 мая, но сумели изменить настройки уже опубликованных сообщений только пять дней спустя. Администрация Facebook уже начала уведомлять о сбое пользователей и принесла свои извинения.