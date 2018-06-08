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Канада

Первый день «Семёрки» — или «Шестёрки»?

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Первый день «Семёрки» — или «Шестёрки»?

Первый день «Семёрки» — или «Шестёрки»?
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Reuters
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Одним из первых вопросов первого дня саммита «Большой семёрки» стала Россия. Ранее президент США Дональд Трамп высказал сожаление по поводу сокращения формата и заявил, что членство Москвы нужно возобновить. А к открытию саммита главу Белого дома поддержал в «твиттере» новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Однако представители других стран к идее отнеслись прохладно. Глава Европейского Совета Дональд Туск уверен, что по России позиция едина во всяком случае среди европейцев:

Дональд Туск, председатель Европейского Совета

«С утра мы провели первую и весьма многообещающую встречу с премьер-министром италии господином Конте. Я убеждён, что здесь, на саммите „Семёрки“, наша европейская позиция едина по всем вопросам, включая Россию. Я, конечно, говорю не о деталях, а об общей генеральной линии».

«Российский вопрос» ещё больше развёл позиции США и остальной «семёрки»; отношения на форуме уже существенно подпорчены и протекционизмом США, и выходом Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе.

Некоторые эксперты опасаются, что из-за столь серьёзных разногласий между США и союзниками итоговое коммюнике саммита в Канаде вообще не удастся согласовать.