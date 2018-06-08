Торг Лондона и Брюсселя за Белфаст

Евросоюз отверг предложение выходящей из него Великобритании о возможности сохранения нынешних таможенных правил до 2021 года. Такой вариант на случай, если стороны не договорятся о границе, проходящей по Ирландии, называется «опорным», по-английски «backstop». Представитель Еврокомиссии на переговорах о «брексите» высказался против установления крайнего срока:

«Наш «backstop» не может распространяться на всё Соединённое королевство, - сказал Мишель Барнье. - Потому что он разработан специально для Северной Ирландии. То, что подходит для такой территории, как у неё, не обязательно подходит для всего Соединённого королевства».

Между тем, медикампания Buzzfeed распространила вызвавшее скандал высказывание британского министра иностранных дел. Борис Джонсон сказал, что американский президент Дональд Трамп осуществил бы «брексит» самым жёстким образом, и обвинил своё правительство в недостатке мужества.

«Мы уважаем британские красные линии, - прокомментировал Барнье. - Пусть и Великобритания уважает свои красные линии».

Лондон подтвердил, что не допустить установления таможенного контроля между Великобританией и Северной Ирландией, которая тогда перешла бы в подчинение Дублина.

Брюссельский политолог считает, что это чревато распадом Соединённого королевства:

«В этом случае я ожидал бы очень негативный экономический шок для Великобритании, - сказал Жолт Дарваш. - В этом случае произойдет внезапный разрыв производственно-сбытовых цепочек как внутри страны, так и между ней и Европой. Это окажет крайне негативное влияние в Великобритании, в которой я могу себе представить очень глубокую рецессию ».