Бистро хотят внести в списки всемирного наследия

Чем ценен Париж для мировой цивилизации? Своей историей, своей архитектурой, а ещё своими бистро. Так считают владельцы заведений, которые объединились в Ассоциацию за внесение столичных бистро в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Они настаивают на том, что небольшие городские кафе — это неотъемлемая часть парижской культуры.

Признание бистро на высоком уровне, важно и для туризма, объясняет глава Ассоциации Ален Фонтен: «Парижанам нужны не только Лувр, Нотр-Дам и Эйфелева башня: мы хотим, чтобы туристы приходили в наши бистро, а не бегали за сэндвичами или в фастфуды. Парижане не осознают, что самая первая настоящая социальная сеть — это бистро и террасы. Это пространство свободы и равенства, потому что все равны перед маленьким кофе за 1.20 евро, а ещё — братства, потому что самые прекрасные истории любви и дружбы часто рождаются в бистро или на террасах Парижа».

Предложение признать парижские бистро частью всемирного наследия в сентябре хотят передать в министерство культуры, которое может обратиться с соответствующим запросом в ЮНЕСКО.