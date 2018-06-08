Белград: город, который не спит

Ворота между Востоком и Западом, Белград покоряет с первого взгляда. Столица Сербии - один из старейших город Европы, где живёт более полутора миллионов человек. Город, стоящий на месте соединения рек Дунай и Сава. издревле стоял на перекрестке торговых путей.

Сегодня его богатейшее наследие привлекает туристов. Так, путешественники могут погрузиться в прошлое, попав в знаменитую Белградскую крепость, вокруг которой разбит парк Калемегдан. Первые стены были воздвигнуты здесь кельтами в третьем веке, потом пришли римляне, и это было только начало. За всю историю крепость была полностью разрушена 44 раза.

Милан Дробняк, гид: “Калемегдан - сердце города, где можно совершить путешествие во времени. Вот - римская часть стены, это - средневековая сербская часть, а мы с вами идём по участку, воздвигнутому австро-венграми".

За всю историю 122 раза за Белград велись сражения, крепость охраняла город во время обеих мировых войн.

Милан Дробняк, гид: “Здесь в церкви Ружица, которая находится в белградской крепости, люстры сделаны из гильз. Они несут в себе глубокий смысл: чтобы в Белграде больше никогда не было войны".

Новейшая история взирает на прошлое с другого берега Савы. Спроектированный в 60-е музей современного искусства 10 лет был на реконструкции и открылся выставкой "Эпизоды: искусство Югославии и Сербии". В его светлых залах, как в кино, меняются сцены и декорации, от начала 20-го века до наших дней.

Деян Сретенович, куратор музея: "Выставка делает акцент на важности художественного наследия Югославии, рассказывает о смешении существовавших тогда культурных кодов, которые принято называть художественным пространством Югославии".

И товарищ Тито играл в этом пространстве большую роль. Портрет югославского лидера - в центре арт-объекта, созданного Дущаном Оташевичем в 1969. Художник смешал американский поп-арт и символику массовых демонстраций: цензоры подвоха не заметили, публика же иногда ужасалась.

Деян Сретенович, куратор музея: "Эта работа - весьма неоднозначна, невозможно наверняка сказать, является ли это провозглашением культа личности на своеобразном художественном языке или же здесь есть второе, ироничное, дно. Это вопрос, который мы можем задать себе и сегодня".

Высокопоставленные гости Тито часто ужинали здесь, на пожалуй самой знаменитой улице Белграда - Скадарлии. Ее длина - 400 метров. Улица знаменита своими многочисленными ресторанами и богемным прошлым.

Горан Гочич, писатель: “В начале 19 века здесь был цыганский квартал, а потом, постепенно, эта улица стала местом, куда стекалась творческая богема, белградские художники, такие, как вот Джура Якшич. Знаменитый сербский художник и писатель жил в этом доме".

В "Трёх шляпах", ресторане открытом в 1864 году, Джура Якшич ночами напролёт распевал песни и провозглашал тосты, его окружали другие писатели, музыканты. Здесь актёры праздновали премьеры, ведь Национальный театр - совсем рядом.

Хана Селимович, актриса: "Белград, город, полный различий, и некоторые из них совершенно несопоставимы друг с другом... И все же они каким-то образом уживаются вместе. Эти различия и создают особую магию, благодаря который каждый чувствует себя в Белграде как дома".

Источник вдохновения многих архитекторов, здание Белградского Кооператива, было построено в начале 20 века, став одним из первых дворцов города. Сто лет назад здесь находились банк, роскошные магазины и офисы.

Александра Севич, архитектор: “У архитекторов была очень серьёзная задача - на сложном и неоднородном фундаменте возвести дворец, который должен был стать символом власти и надежности Белградского кооператива, а также денег, которые вкладывались в его банк".

Сейчас Здание Белградского Кооператива открывает двери в будущее архитектуры города. Здесь представлен Waterfront, один из крупнейших строительных проектов в Европе. На берегу реки Савы появятся жилые дома, роскошные отели и самый большой в регионе торговый центр. Ожидается, что сюда переедут 14 тысяч человек: первый дом проекта уже готовится к сдаче.

Никола Неделькович, Waterfront: "Основная идея проекта - вернуть жизнь на берег, по сути возродить эту заброшенную ранее зону, поселить людей как можно ближе к воде".

Белград никогда не спит, в городе огромное количество ночных клубов - на любой вкус. Экскурсию по одному из новых модных центров, где находится более тридцати заведений, провел ди-джей Некси, который знает здесь всех.

Ди-Джей Некси: “Ночная жизнь Белграда - особенная, благодаря жителям города, сербам. Мы живём ради веселья, оно не заканчивается здесь никогда".

Белград танцует круглый год без выходных, и каждый гость находит здесь свой идеальный ритм.