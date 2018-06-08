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Австрия

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Канцлер высылает имамов

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Канцлер высылает имамов

Канцлер высылает имамов
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Австрия закроет семь мечетей за нарушение закона об исламе. Кроме того, миграционные органы собираются депортировать из страны несколько десятков имамов, которые получают финансирование из-за рубежа.

О таком решении правительства сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам масштабной проверки МВД. По его словам, Австрия поддерживает свободу религий, но в стране нет места параллельным обществам, политическому исламу и радикализму.

Закрытие коснется учреждений и мечетей салафитов, которых поддерживает "Турецко-исламский союз культурного и социального сотрудничества в Австрии". В него входят 60 общин и более 100 тысяч человек. Австрийские власти обвиняют эту организацию и ее участников в распространении турецкого национализма. Будет закрыта так называемая мечеть "Серых волков" в столице страны и еще шесть мечетей арабской общины. Курц сообщил, что эти шаги согласованы с Исламской религиозной общиной Австрии.

Министр внутренних дел Херберт Кикль заявил, что эти действия проведены на основании закона о запрете иностранного финансирования, действующего в Австрии. Процесс депортации в настоящее время ведется в отношении 11 человек, под подозрением находятся 40 человек. Всего потенциально эти меры могут затронуть около 60 имамов, в отношении которых были проведены проверки.

В апреле этого года правительство Австрии пригрозило запретить Турецко-исламский союз за культурное и социальное сотрудничество в Австрии (ATIB), организовавший в своей мечети в Вене утренник, во время которого дети в военной форме принимали участие в реконструкции битвы Первой мировой войны.

Австрийский закон об исламе регулирует правовое признание этой религии в стране, гарантирует свободу мусульманского вероисповедания и проведения обрядов, организацию религиозных праздников исключительно в соответствии с религиозными писаниями, предоставляет мусульманам юридическую безопасность и направлен на борьбу с исламским радикализмом. Дети, согласно закону, должны принимать участие исключительно в религиозных праздниках и получать религиозное образование исключительно в соответствии со священными писаниями. Закон также подразумевает запрет на зарубежное финансирование мечетей и деятельности имамов.

В 2017 году Турецко-исламский союз за культурное и социальное сотрудничество в Австрии уже становился причиной резкой критики со стороны австрийского правительства. Катализатором обострения проблемы стали мусульманские детские сады. В МИД заявляли, что они не интегрированы в общество и занимаются распространением среди детей исключительно исламских ценностей вместо традиций и обычаев страны пребывания.

Реакция Турции

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал решение австрйиских властей провялением исламофобии и расизма.

"Закрытие мечетей — это итог популистской волны антиисламизма, расизма и дискриминации в Австрии. Цель этого — маргинализировать мусульманское сообщество ради получения политических выгод. Нужно решительно отвергнуть такие попытки сделать обыденным и нормальным расизм и антиисламизм", — заявил он.

Агентства • TASS, REUTERS, AFP

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