Аргентина и МВФ договорились о предоставлении Буэнос-Айресу кредита на 50 млрд долларов. Средства будут получены в течение трёх лет и пойдут на реализацию правительственного плана развития экономики. Одна из главных задач этой программы — существенное снижение инфляции, госдолга и бюджетного дефицита
Аргентина договорилась с МВФ
Аргентина договорилась с МВФ
Николас Духовне, министр экономики Аргентины:
«Эта сумма в 11 раз больше, чем квота Аргентины — и это отражение уровня поддержки, которую мировое сообщество оказывает Аргентине. Это очень хорошие новости. Масштабы интеграции Аргентины в глобальные процессы позволили нам получить такую поддержку».
В МВФ надеются, что вливания помогут стабилизировать курс аргентинского песо: с начала года валюта потеряла уже более четверти стоимости.
Джерри Райс, МВФ:
«Наши намерения — поддержать Аргентину, помочь ей преодолеть этот конкретный период времени и выйти из него экономически ещё сильнее прежнего».
Однако многие аргентинцы уверены, что очередной долг не поможет рассчитаться с предыдущими, а лишь усугубит положение. В стране уже полтора десятка лет чрезвычайно нестабильная финансово-экономическая ситуация, реструктуризацию госдолга приходилось проводить дважды.