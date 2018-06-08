Кот Ахилл надел тельняшку

Скоро он предскажет результаты матчей ЧМ-2018, а пока готовится к своей важной миссии. Кот Ахилл попал «под прицел» фотообъективов и видеокамер с тех пор, как стал оракулом российской сборной по футболу: накануне первенства у него по 3-4 интервью в день.

В обычное время Ахилл живёт в петербургском Эрмитаже, вместе с большой «семьёй» музейных котов. Эрмитаж приютил своих первых котов 250 лет назад, при Екатерине II. Сегодня в многокилометровых подвалах и дворах музея живут более 60 четвероногих охотников, которые охраняют запасники от мышей и крыс.

Корреспондент «Евроньюс» пообщался с наставницей Ахилла, Анной Кондратьевой. Анна известна в Санкт-Петербурге своими «кошачьими проектами». Она стала одним из создателей отеля и кафе «Республика кошек», где накануне ЧМ-2018 отдыхает и Ахил.

euronews: Анна, расскажите, как Ахилл готовится к ответственной роли оракула? Что его делает особенным среди других претендентов на эту роль?

Анна Кондратьева: Ахилл регулярно тренируется, чтобы поддерживать форму. Он и сам играет в футбол и иногда принимает участие в матчах с другими любителями. Возможно, потому что он глухой от рождения, его ничто не отвлекает от поставленной задачи, никакой шум его не раздражает. Он чувствует сердцем, наверное, или каким-то особым кошачьим чутьём. Кстати, тренировка предсказания проходит каждый день во время завтрака.

euronews: А чем Ахилл отличается от человека в роли оракула?

Анна Кондратьева: Мне кажется, он судит о результатах игры не предвзято, поскольку на него не оказывают влияние какие-либо внешние факторы, которым подвержены болельщики. Ну и к тому же, Ахилл обладает особенной кошачьей интуицией, я в это верю. Напомню, что во время Кубка конфедераций он точно определил результат всех матчей, прогноз которых мы у него просили. А в ничейном матче он отказался делать выбор между двумя предложенными мисочками с едой, таким образом тоже точно предсказав результат.

euronews: В какой момент Ахилл будет делать свой прогноз?

Анна Кондратьева: Перед каждым матчем, который состоится в Санкт-Петербурге.

У Ахилла своя собственная форма сборной России, с номером 250 – по возрасту кошачьей колонии при Эрмитаже. К тому же у Ахилла есть свой "кот-фан-ID" – паспорт футбольного фаната для котов, поскольку обычный фан-паспорт ему выдать отказались под предлогом, что он не человек. Зато, как у всех истинных болельщиков российской сборной, у её оракула есть настоящая тельняшка!