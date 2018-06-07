Верховная Рада одобрила создание Высшего антикоррупционного суда на Украине. В поддержку соответствующего законопроекта в четверг проголосовали 315 депутатов, в том числе многие представители оппозиции.

Президент Украины Петр Порошенко присутствовавший в зале заседания, поздравил законодателей и подчеркнул, что теперь борьба с коррупцией будет вестись более эффективно.

"Это победа. Победа Украины и всего украинского народа. И это также моя победа, как президента Украины", - заявил Порошенко по итогам голосования.

Впрочем, не все согласны с такой позицией. Так, ярый борец с коррупцией на Украине, бывший журналист Егор Соболев считает, что внесенные в изначальный законопроект поправки значительно его ослабили.

А представители партии "Оппозиционный блок" вообще считают, что новая инстанция станет инструментом давления властей на политических оппонентов.

Создание антикоррупционного суда на Украине было из одним требований Международного валютного фонда для предоставления очередного транша финансовой помощи Киеву. Правда, какой будет реакция МВФ пока не понятно.

Дело в том, что на одном заседании депутаты Верховной Рады сначала проголосовали за антикоррупционный суд, а потом отправили в отставку министра финансов Украины Александра Данилюка, который и вел переговоры с МВФ касательно кредитного транша.