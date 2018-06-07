Трамп и Ким готовят договор

В ходе саммита США-КНДР в Сингапуре может быть подписан договор об окончании корейской войны. Об этом после встречи с премьером Японии Синдзо Абэ заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что нормализация отношений с Пхеньяном будет непростой задачей:

«Мы могли бы подписать это соглашение, это стало бы первым шагом. Но большой вопрос в том, что будет происходить после подписания. Мы абсолютно точно можем подписать договор, мы изучаем его, мы ведем переговоры с ними, мы обсуждаем это со многими другими, и это реально. Но это лишь начало».

Трамп подтвердил, что, несмотря на заявления о срыве переговоров, США и КНДР активно готовятся к саммиту, который намечен на 12 июня. Обсуждать предстоящую встречу в Пхеньян ездил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, северокорейский лидер Ким Чен Ын решительно и прямо говорит о готовности к отказу от ядерного оружия. В преддверии саммита власти КНДР объявили об уничтожении своего полигона для испытаний средств массового поражения.