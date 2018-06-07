Окружной суд Стокгольма должен вынести сегодня вердикт по делу о наезде на пешеходов в апреле прошлого года. Жертвами трагедии в центре шведской столицы стали пять человек, ранены десять. За рулём грузовика находился 40-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов. Он признался в совершении преступления и выразил свою поддержку группировке «Исламское государство».
Швеция ждёт вердикта
Швеция ждёт вердикта
По данным следствия, он готовился несколько месяцев. Прокуратура предъявила ему обвинение в совершении теракта. Процесс стал одним из крупнейших в истории Швеции. Обвинение требует для Акилова пожизненного заключения. По истечении 18 лет он сможет просить смягчения наказания, в этом случае его депортируют с пожизненным запретом возвращаться в Швецию.