Швеция ждёт вердикта

Окружной суд Стокгольма должен вынести сегодня вердикт по делу о наезде на пешеходов в апреле прошлого года. Жертвами трагедии в центре шведской столицы стали пять человек, ранены десять. За рулём грузовика находился 40-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов. Он признался в совершении преступления и выразил свою поддержку группировке «Исламское государство».