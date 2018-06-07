Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, обвиняемый совершении теракта в Швеции в апреле прошлого года, получил пожизненный срок. Вердикт вынес Окружной суд Стокгольма. 7 апреля 2017 года Акилов на угнанном грузовике проехал на большой скорости по пешеходной улице в центре Стокгольма. Жертвами трагедии стали пять человек, ранены десять. Акилов признался в совершении преступления и выразил свою поддержку группировке «Исламское государство».
Обвиняемый в теракте в Стокгольме получил пожизненный срок
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Обвиняемый в теракте в Стокгольме получил пожизненный срок