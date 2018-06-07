Срочная новость

Срочная новость

Швеция

Обвиняемый в теракте в Стокгольме получил пожизненный срок

Сейчас воспроизводится:

Обвиняемый в теракте в Стокгольме получил пожизненный срок

Обвиняемый в теракте в Стокгольме получил пожизненный срок
Размер текста Aa Aa

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, обвиняемый совершении теракта в Швеции в апреле прошлого года, получил пожизненный срок. Вердикт вынес Окружной суд Стокгольма. 7 апреля 2017 года Акилов на угнанном грузовике проехал на большой скорости по пешеходной улице в центре Стокгольма. Жертвами трагедии стали пять человек, ранены десять. Акилов признался в совершении преступления и выразил свою поддержку группировке «Исламское государство».

По данным следствия, теракт готовился несколько месяцев. Процесс стал одним из крупнейших в истории Швеции. По истечении 18 лет Рахмат Акилов сможет просить смягчения наказания, в этом случае его депортируют с пожизненным запретом возвращаться в Швецию.