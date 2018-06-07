Саммит в Ла-Мальбе: консенсус под угрозой

Вопросы международной торговли не значатся в повестке дня саммита "большой семерки", который открывается в пятницу в городе Ла-Мальбе канадской провинции Квебек. Тем не менее аналитики едины в том, что острых тем лидерам неформального объединения экономически развитых стран, на которые приходится более 40 % мирового ВВП, не избежать.

По их мнению, расклад сил на этом саммите следует оценить как "шестеро против одного" : за 500 дней пребывание в Белом доме Дональд Трамп настроил против себя буквально всех. Особенно не популярна его последняя мера: ввести 25-процентные импортные пошлины на

сталь и 10-процентные на алюминий.

Евросоюзу она будет стоит как минимум 6 миллиардов евро. Брюссель в ответ введет таможенные сборы на ряд потребительских товаров из США, что обойдется Вашингтону в 2,8 миллиарда евро. Ответные таможенные барьеры, введенные канадскими властями, ударят по американскому экспорту на 11 миллиардов евро.

В Белом доме тем не менее дали понять, что ответных мер не опасаются: "Усилия президента Трампа в области торговой реформы однозначно свидетельствуют о том, что мы сделаем все необходимое для защиты Соединенных Штатов, их бизнеса и рабочей силы", - заявил действующий глава Национального экономического совета Ларри Кадлоу.

Помимо торговой войны на саммите в Ла-Мальбе поднимут вопрос о санкциях США, введенных в отношении Ирана после решения Трампа выйти из ядерного соглашения. Великобритания, Франция и Германия подписали письмо к президенту Трампу с требованием оградить европейские компании от санкций. Одна только сделка Airbus в Иране стоит $ 18-20 млрд, на кону заказ на 100 самолетов.

Лондон, в свою очередь, надеется добиться освобождения от импортных пошлин после Brexit. Тереза Мэй уже намекнула Дональду Трампу, что они " не оправданы".

Учитывая все острые углы, отмечают наблюдатели, саммит в Ла-Мальбе может стать переломным в том, что касается принципа консенсуса, действовавшего до сих пор при принятии решений.