В Испании - проевропейское правительство

Министром иностранных дел Испании стал бывший председатель Европарламента каталонец Жозеп Боррель. В новое правительство вошло ещё несколько политиков с ярко выраженными проевропейскими взглядами. Среди них - глава Генерального директората по бюджету Еврокомиссии Надя Кальвиньо. Она возглавит министерство экономики.

«Надя Кальвиньо, конечно же, инсайдер в Брюсселе, она занимала в Еврокомиссии ряд руководящих должностей, и знает, как работает этот механизм, - сказал политолог Гунтрам Вольф. - Кальвиньо хорошо знает бюджет ЕС, она подготовила его последний проект. Это даёт большое преимущество новому кабинету, где есть человек хорошо знающий кухню Брюсселя. Испания сможет извлечь из этого выгоду».

Накануне в Италии было приведено присяге правительство состоящее, наоборот, преимущественно из евроскептиков. Испанский премьер Педро Санчес таким не считается.

«Италия раньше была более богатой, более процветающей и более проевропейской, но в последние годы упали её рейтинги благополучия, роста и т. д. - продолжал директор института “Брейгель”. - На юге Европы возникает двухфокусное видение. Тенденция, противоположная итальянской, наблюдается в Испания. Она начинает играть более значительную роль как раз благодаря своему проевропейскому курсу, свое успешной экономической политике - всему тому, чего Италии не хватает».

Надя Калвиньо попрощалась с коллегами из Генерального директората по бюджету ЕС, но она примёт участие в его обсуждении на встрече министров финансов в Люксембурге 21 июня.