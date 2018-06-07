Самый дорогой и самый «космический»

Стадион «Санкт-Петербург» готов к Чемпионату мира. Известный как «Зенит-арена» и «Питер-арена», комплекс был построен на месте стадиона имени Кирова — одного из крупнейших в мире — и в свою очередь стал одним из самых дорогих в мире: реализация проекта японского архитектора Кисё Курокавы обошлась по официальным данным в 43 миллиарда рублей.