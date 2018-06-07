Стадион «Санкт-Петербург» готов к Чемпионату мира. Известный как «Зенит-арена» и «Питер-арена», комплекс был построен на месте стадиона имени Кирова — одного из крупнейших в мире — и в свою очередь стал одним из самых дорогих в мире: реализация проекта японского архитектора Кисё Курокавы обошлась по официальным данным в 43 миллиарда рублей.
Самый дорогой и самый «космический»
Самый дорогой и самый «космический»
«Я уже спускался на поле — впечатляющее зрелище, даже учитывая, что сейчас стадион пуст. Я могу себе представить, каково будет здесь играть при заполненных трибунах — это должно быть фантастическое впечатление, мне самому уже захотелось сыграть здесь», — рассказал бывший игрок испанской сборной Карлес Пуйоль.
В Самаре болельщиков примет один из самых оригинальных стадионов Первенства: «Самара-арена». «Космический» внешний вид был выбран не случайно — это связь с историей Самары: город является одним из крупнейших в России центров авиакосмической науки.
Анатолий Баранников, главный архитектор Самарской области:
«Конструкция стадиона обусловлена местом его расположения и символикой нашего региона. Первоначальное негласное название стадиона было „Космос-арена“. Купол-„летающая тарелка“ — это символ космоса».
Купол в форме НЛО — или пламени взлетающей ракеты — расположен к тому же в самой высокой точке Самары.