Румынская теннисистка Симона Халеп, в полуфинале Roland Garros обыгравшая чемпионку 2016 года Гарбинье Мугурусу 6:1, 6:4, гарантировала себе сохранение звания первой ракетки мира по итогам турнира. Ее соперницей в финале станет чемпионка US Open Слоун Стивенс, в полуфинале обыгравшая Мэдисон Киз в двух сетах с одинаковым счетом 6:4, 6:4.
Надаль и Халеп на Roland Garros
Надаль и Халеп на Roland Garros
В мужском разряде десятикратный победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль, обыграв аргентинца Диего Шварцмана в четырех сетах 4:6, 6:3, 6:2, 6:2, вышел в полуфинал турнира, где встретится с другим южноамериканцем Хуаном Мартином дель Потро, не пропустившим в следующую стадию третьего сеянного хорвата Марина Чилича