"Это была моральная акция. Мы должны были доставить в суд человека, ответственного за "окончательное решение еврейского вопроса" и гибель 6 миллионов человек", - рассказал в мемуарах Питер Малкин.
"Эйхман в моих руках"
"Эйхман в моих руках"
В сети появился первый трейлер ленты"Окончательная операция", повествующей об похищении Адольфа Эйхмана.
Малкин, агент Моссада, как и многие участники события, был добровольцем. Почти все они были выжившими в Холокосте. Каждый знал, что Адольфа Эйхмана нужно доставить в Израиль живым и невредимым.
"Моссад" нашел Эйхмана в 58-м, в 60-м Малкин сумел его выследить и захватить, а еще через десять дней он и его товарищи тайно привезли Эйхмана в Иерусалим. Через два года смертный приговор, вынесенный судом, привели в исполнение.
Фильм "Окончательная операция" выходит в международный прокат в сентябре этого года.