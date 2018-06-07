Смерть революционерки

"Я люблю свою работу, но снимать — это тяжелый физический труд, а здоровье ушло", - заметила Кира Муратова в интервью несколько лет назад.

...В 33 она снимет ленту, которая сделает ее знаменитой "среди своих", но которая останется почти неизвестной широкому зрителю. "Короткие встречи" открыли кинематографу Нину Русланову, предложили иное амплуа Владимиру Высоцкому и позволили самой Муратовой ярко выступить в двух ипостасях: она сыграла одну из главных женских ролей и стала соавтором сценария о жизни и отношениях в любовном "треугольнике".

Суховатая манера разговора со зрителем в 60-ые, тогда переполненные лиризмом и романтикой, сразу выделили Муратову из общего ряда.

Спустя четыре года Муратова представила новую работу, и вновь - отложенный на 16 лет выход в широкий прокат. История непростых отношений матери и сына, который стремится избавиться от ее назойливой любви и опеки, оказалась тогда звучащей в диссонансе практически ко всем общественным настроениям. И, что уже можно считать, одной из главных черт творческой манеры Муратовой, блистательная женская роль, сыгранная актрисой товстоноговского БДТ Зинаидой Шарко.

Именно Муратова, будучи чутким художником, первой сумела определить эпоху, предшествовавшую развалу СССР. Фильм, получивший название "Астенический синдром", пусть и рассказывал камерные истории двух главных героев, точно очертил усталость общества, которое, как и один из персонажей, спало на ходу. Спустя три года ленту пригласили в главный конкурс Берлинале, где она была удостоена "Серебряного медведя".

Последняя лента, которую сняла Муратова, она назвала "Вечное возвращение".

Сегодня это словосочетание звучит пророчески - фильмы кинорежиссера, которую коллеги всегда называли и считали революционеркой, и ее тот мир, который она, как всякий значительный художник, сумела создать, будут всегда возвращаться к ее зрителям, благодарным за то, что Кира Муратова сделала их соучастниками прекрасного.