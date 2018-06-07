Назначение нового премьер-министр и обещание короля пересмотреть уже подготовленную налоговую реформу не снизило накала протестов в Иордании. Всю ночь на улицах Аммана находились люди, не желающие введения в действие программы, одобренной МВФ и предусматривающей меры жесткой экономии, в том числе и усиление налогового бремени. По мнению манифестантов, власть намерена решать экономические проблемы за их счет.
Иордания: новые протесты
Иордания: новые протесты
Протесты продолжаются уже неделю. Люди недовольны ростом цен и другими неурядицами.
В понедельник прежний кабинет министр подал в отставку, во вторник король Абдалла II призвал "к пересмотру системы налогообложения" и к диалогу с профсоюзами. Накануне стало известно, что профсоюзы решили приостановить всеобщую забастовку, но заявили, что требование отзыва новых налоговых законов из парламента остается.