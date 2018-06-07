Дело о вулкане Фуэго

Прокуратура Гватемалы открыла в четверг расследование в связи с гибелью людей при извержении вулкана Фуэго. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли не менее 100 человек, еще 192 считаются пропавшими без вести. Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие поселки.

На территории некоторых департаментов, которые в наибольшей степени пострадали от удара стихии, еще не завершены поисковые работы.

"Спасательные работы до сих пор опасны для людей, особенно учитывая огромное количество вулканического пепла и дождь, который может спровоцировать сход селевых потоков. Также очень важно стараться держать ситуацию под контролем и проверять, созданы ли все условия для того, чтобы спасатели могли продолжить поиски пропавших людей", - заявил представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Давид де Леон.

На призыв помочь стране справиться с последствиями извержения вулкана уже откликнулись Мексика и США. В частности, они уже отправили Гватемале помощь, в том числе финансовые ресурсы, для удовлетворения потребностей в продовольствии, воде и улучшения санитарных условий для пострадавшего населения.

"Этот призыв прежде всего связан с реконструкцией и восстановлением поврежденных домов. Очень важно сейчас помочь пострадавшим от стихии вернуться к нормальной жизни", - добавил спасатель.

Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули около 2 млн человек. В связи с гибелью людей в Гватемале был объявлен трехдневный траур.