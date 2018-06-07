Число жертв извержения гватемальского вулкана Фуэго вновь выросло и составило 99 человек. Власти страны также заявили, что не менее 200 человек пока числятся пропавшими без вести.
Cмертоносная жатва "Огненной горы"
Cмертоносная жатва "Огненной горы"
Извержение Фуэго началось 4 июня. Оно длилось более 16 часов, оно сопровождалось сильными ливнями. Вулканический пепел покрыл дороги, дома и другие здания.
Кто-то успел укрыться в убежищах, как этот человек. Он полагает, что погибших гораздо больше. Свидетельство из первых рук.
"Все вокруг стало кладбищем, вся деревня гибла, они вот тут, они прямо тут. Они погребены под слоем пепла".
Вначале речь шла о двух десятках погибших. Спасатели чем ближе к вулкану, тем больше они обнаруживают жертв. Удалось спастись некоторым домашним животным.
Международные гуманитарные организации выделяют деньги на помощь Гватемале. В стране был объявлен трехдневный траур.