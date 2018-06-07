Каждый год на глубине погибают тысячи видов морских и океанических обитателей. И виной тому так называемые "призрачные сети", утерянные и брошенные рыболовецкими судами, которые на протяжении многих лет остаются смертельно опасными ловушками для морских животных, а также источником пластикового загрязнения.
Борьба с "призрачными сетями"
Борьба с "призрачными сетями"
Согласно данным Продовольственной организации ООН в океанах и морях насчитывается около 640 тонн таких сетей, что составляет 10% от общего объема пластиковых отходов в море.
По случаю Всемирного дня океанов Пьер-Ив Кусто, сын известного французского океанографа Жака-Ива Кусто, проводит акцию по очистке вод Эгейского моря в окрестностях греческого острова Санторини. Цель акции - создать там одну из самых охраняемых зон Средиземноморья. Следить за очисткой морских глубин от сетей можно будет в прямом эфире в Facebook.
Эта акция входит в международный проект "Здоровые моря", участие в которой принимают дайверы-волонтеры. Собранные сети перерабатывают в сверхпрочный нейлон и шьют их него спортивную одежду и купальники.