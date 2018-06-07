Борьба с "призрачными сетями"

Каждый год на глубине погибают тысячи видов морских и океанических обитателей. И виной тому так называемые "призрачные сети", утерянные и брошенные рыболовецкими судами, которые на протяжении многих лет остаются смертельно опасными ловушками для морских животных, а также источником пластикового загрязнения.