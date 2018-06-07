В преддверии чемпионата мира по футболу Грозный готовится принять сборную Египта. Сама столица Чечни не является городом-участником мундиаля, однако была выбрана египетской федерацией футбола в качестве тренировочной базы.
Грозный готовится к футболу
Грозный готовится к футболу
Как сообщает пресс-служба Грозного городскими службами проведена необходимая подготовительная работа по благоустройству и приведению в надлежащий вид всех дорог и объектов, в том числе частных домов, по пути возможного следования команды. Указатели на городских улицах дублируют на английском языке. В дополнение к этому, владельцев городских гостиниц и хостелов, а также мест общепита, мэрия Грозного призвала к строгому соблюдению санитарных норм гигиены, а также обеспечению качественного уровня обслуживания клиентов.
Болельщикам сборной предложат туристические маршруты по горам и архитектурным достопримечательностям Чечни.
Игроки выбрали для размещения гостиницу The Local, которая открылась в Грозном в марте и расположена рядом с тренировочной базой «Ахмат-Арена».
Где 10 июня сборная Египта во главе с нападающим Ливерпуля Мохаммедом Салахом проведет открытую тренировку для зрителей и журналистов.
Соперниками египтян по группе A будут команды Уругвая, России и Саудовской Аравии