Путин: "Надо не сдерживать, а взаимодействовать"

Более 2 миллионов обращений поступило к началу эфира "Прямой линии" с президентом России. В этом году глава государства общался с гражданами в шестнадцатый раз. Вопросы в call-центр, вещание из которого вели центральные телеканалы и радиостанции, поступали по телефону, СМС, через специальный сайт и социальные сети.

Начавшийся с тем внутренней политики, таких как рост цен на бензин и распределение земли в Сибири и на Дальнем Востоке, разговор перешел к отношениям России и Запада. На вопрос, почему Россия в последнее время "виновата во всем" и "почему ее аргументов западные партнеры не слышат", Владимир Путин ответил:

"Бесконечные обвинения создают базу для применения мер, сдерживающих, как думают те, кто прибегает к таким средствам, - пояснил он. - Они видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом... Мне представляется, что это очень ошибочная политика. Нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие".

Вместе с президентом, ответ - по видео связи - держали губернаторы, члены правительства и главы госкорпораций.

Касаясь предстоящего чемпионата мира по футболу, Путин заявил, что рассчитывает на "грамотный подход к использованию инфраструктуры" после первенства, а также выразил надежду, что российская сборная "покажет свои лучшие качества".