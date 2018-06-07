"Прямая линия" Путина: о Сирии, Украине и блогерах

Президент России Владимир Путин провёл ежегодную «Прямую линию». Телепередача продлилась немногим более четырёх часов. Глава государства затронул множество вопросов, в частности, заявил, что пока не планирует окончательно выводить войска из Сирии, а российские военные, по словам Путина, больше не участвуют в полномасштабных боевых действиях: «Наши военные находятся там, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно-важном регионе мира, близком очень от нас, и они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России».

Среди наиболее часто упоминаемых тем вновь оказалась война на Украине. Отвечая на вопрос представителя самопровозглашённой Донецкой республики, Путин пригрозил Киеву «проблемами» в случае активизации боевых действий в Донбассе во время проведения Чемпионата мира по футболу: «Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдёт, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».

В связи с ситуацией на Украине вспомнили и об обвиняемом в госизмене главе киевской редакции «РИА Новости» Кирилле Вышинском. Путин рассказал, что Вышинского преследуют за журналистику. Москва же не рассматривает возможность его обмена на украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по делу о терроризме: «Он ведь задержан в Крыму не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди: это совершенно разные вещи».

В ходе «Прямой линии» Путину жаловались на чиновников и рассказывали о бытовых неурядицах. Глава государства подключал к эфиру министров и губернаторов, которые отчитывались перед президентом. Помимо прочего, Путин повторил, что его преемника определит народ России, сравнил новые американские пошлины на сталь с санкциями и допустил появление в России профессии «блогер».

Отдельно президент прочитал отобранные вопросы, которые поступили в письменном виде. В частности, об участии корпорации «Газпром» в финансировании радиостанции «Эхо Москвы». Путин заявил, что СМИ действительно получает деньги от «Газпрома», но проводит независимую редакционную политику. «Это в том числе свидетельствует о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы», — объяснил глава государства и тут же отметил: «Я согласен, очень многие вещи требуют внимательной фильтрации, которые там пропагандируются».

После «Прямой линии» Путин вышел к журналистам. В ходе брифинга он сказал, что не слышал о сексуальном скандале вокруг депутата Леонида Слуцкого, которого представители сразу нескольких изданий обвинили в домогательствах.