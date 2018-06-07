Президент России Владимир Путин провёл ежегодную «Прямую линию». Телепередача продлилась немногим более четырёх часов. Глава государства затронул множество вопросов, в частности, заявил, что пока не планирует окончательно выводить войска из Сирии, а российские военные, по словам Путина, больше не участвуют в полномасштабных боевых действиях: «Наши военные находятся там, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно-важном регионе мира, близком очень от нас, и они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России».
"Прямая линия" Путина: о Сирии, Украине и блогерах
"Прямая линия" Путина: о Сирии, Украине и блогерах
Среди наиболее часто упоминаемых тем вновь оказалась война на Украине. Отвечая на вопрос представителя самопровозглашённой Донецкой республики, Путин пригрозил Киеву «проблемами» в случае активизации боевых действий в Донбассе во время проведения Чемпионата мира по футболу: «Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдёт, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».
В связи с ситуацией на Украине вспомнили и об обвиняемом в госизмене главе киевской редакции «РИА Новости» Кирилле Вышинском. Путин рассказал, что Вышинского преследуют за журналистику. Москва же не рассматривает возможность его обмена на украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по делу о терроризме: «Он ведь задержан в Крыму не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди: это совершенно разные вещи».
В ходе «Прямой линии» Путину жаловались на чиновников и рассказывали о бытовых неурядицах. Глава государства подключал к эфиру министров и губернаторов, которые отчитывались перед президентом. Помимо прочего, Путин повторил, что его преемника определит народ России, сравнил новые американские пошлины на сталь с санкциями и допустил появление в России профессии «блогер».
Отдельно президент прочитал отобранные вопросы, которые поступили в письменном виде. В частности, об участии корпорации «Газпром» в финансировании радиостанции «Эхо Москвы». Путин заявил, что СМИ действительно получает деньги от «Газпрома», но проводит независимую редакционную политику. «Это в том числе свидетельствует о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы», — объяснил глава государства и тут же отметил: «Я согласен, очень многие вещи требуют внимательной фильтрации, которые там пропагандируются».
После «Прямой линии» Путин вышел к журналистам. В ходе брифинга он сказал, что не слышал о сексуальном скандале вокруг депутата Леонида Слуцкого, которого представители сразу нескольких изданий обвинили в домогательствах.