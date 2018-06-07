Oxfam призывает лидеров G7 обсудить проблему гендерного неравенства

В канадском Квебеке активисты международного объединения Oxfam в преддверии саммита G7 призвали лидеров семи промышленно развитых стран провести дискуссию по проблеме, касающейся гендерного неравенства. Речь идет о неравной оплате труда и неоплачиваемом труде по уходу за другими (детьми, стариками, больными), который выполняют жительницы разных стран. Такая работа приносит экономике миллионы долларов, но это не признается, говорят в Oxfam, подчеркивая что женщины находятся в более уязвимом по сравнению с мужчинами экономическом положении. Саммит G7 откроется в пятницу 8 июня в канадском Ла Мальбе.