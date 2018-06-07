В Испании новое правительство: женщины во главе большинства ведомств

Как и в случае с премьер-министром Педро Санчесом, который во время присяги несколько дней назад попросил убрать библию и распятие - неотъемлемые атрибуты в подобных случаях, поскольку является убежденным атеистом, на этот раз в официальный протокол церемонии также были внесены изменения.

Дело в том, что в новое правительство Испании вошли 11 женщин - то есть представительницы прекрасного пола возглавили больше половины ведомств. Вторым по значимости человеком в правительстве также стала женщина Карме Кальво - известная феминистка.

В этой связи текст присяги был несколько изменен: специально было внесено упоминание, что ее приносят не только "господа", но и "госпожи министры".

Новое правительство Испании сосредоточиться на решении социальных проблем. Уже принятый консерваторами бюджет пересматриваться не будет, пообещал Педро Санчес, чтобы не дестабилизировать ситуацию ещё больше после отставки Мариано Рахоя. Рахой лишился своего поста после того, как 1 июня парламент Испании выразил ему недоверие.

Ожидается, что новое правительство проведет свое первое заседание уже в пятницу, 8 июня.