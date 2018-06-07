Извержение гавайского вулкана Килауэа продолжается

Ученые все еще продолжают фиксировать активную вулканическую деятельность Килауэа на Гавайях. Число домов и построек, разрушенных потоками лавы, образовавшимися в результате извержения этого вулкана возросло до 117. Несколько тысяч человек были эвакуированы в округе Пуна, рядом с которым расположен вулкан. Ранее поступала информация, что в результате удара стихии пострадал как минимум один человек. Извержение вулкана Килауэа началось 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9.