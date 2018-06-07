Извержение вулкана Килауэа: потоки лавы текут в залив Капохо

Реки горячей лавы, которую извергает вулкан Килауэа на Гавайях, текут к заливу Капохо, известному своими песчаными пляжами. Видео снято Геологической службой США 7 июня. Потоки горячей и плотной массы, толщина которой достигает порой четырех с половиной метров, разрушили по меньшей мере 350 домов и построек. С момента начала извержения вулкана Килауэа зону бедствия покинули свыше 10 тысяч человек. Специалисты все еще фиксируют вулканическую активность и не могут предсказать, когда завершится извержение.