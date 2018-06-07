Пчелиный геноцид?

Покойтесь с миром, дорогие пчелы!

Национальный союз пчеловодов пытается привлечь внимание широкой публики к проблеме исчезновения пчел во Франции. Насекомые находятся на грани исчезновения из-за токсичных пестицидов, интенсивного сельского хозяйства и плохой экологии.

Проблема не нова, поскольку мор пчел во Франции впервые был зафиксирован еще в середине 1990-х годов. Но с тех пор ситуация значительно ухудшилась. По мнению специалистов, она достигла критической отметки.

Для сравнения, сегодня во Франции производят не больше десяти тысяч тонн меда в года. А 20 лет назад в стране производили более 30 тысяч тонн.

Однако пчелы не только производят мед. По информации ФАО, из 100 видов сельскохозяйственных культур, которые обеспечивают 90% продовольствия на планете, более 70% опыляются пчелами. Таким образом, с деятельностью пчел связано производство трети всего продовольствия в мире.

То есть на кону - равновесие экосистемы всей планеты!

Франция не исключение. Впервые вымирание пчел в количестве, превышающем естественную гибель, заметили во второй половине XX века и в других странах. Процесс ускорился в начале текущего века.

Так, в 2015 г. на территории США погибло примерно 40% пчелиных колоний. В России после зимовки 2016 г. была зафиксирована значительная гибель пчелиных семей: в некоторых областях у пчеловодов погибли все пчелы, хотя обычно после зимовки смертность на пасеках составляет 10%.

По мнению ученых, при сохранении этой тенденции, пчелы исчезнут к 2035 г., а через четыре года человечеству грозит вымирание от голода (так как исчезнут все опыляемые растения и травоядные животные).